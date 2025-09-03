Esse chá é poderoso: auxilia no emagrecimento e reduz riscos de doenças no coração

03 de setembro de 2025

Você gosta de um bom chá? Pois o chá de hibisco vem conquistando espaço no dia a dia de quem busca emagrecer e manter o corpo saudável. Rico em antioxidantes, ele é considerado um aliado importante na redução de medidas e na proteção contra doenças do coração.

Cada vez mais estudos apontam suas propriedades, tornando-o um dos chás mais consumidos no Brasil. Esse alimento surge graças à infusão das flores de Hibiscus sabdariffa L. e é originário da África.

Uma das principais vantagens do hibisco é a presença de antocianinas, compostos naturais que ajudam a combater os radicais livres. Essa ação protege as células do envelhecimento precoce e contribui para a saúde cardiovascular. Além disso, o chá auxilia na redução da pressão arterial e melhora a circulação sanguínea, fatores essenciais para prevenir doenças cardíacas.

O chá do hibisco é uma moda do meio fitness muito aprovada pela ciência. Assim, um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology analisou os efeitos da bebida em 36 indivíduos com sobrepeso.

Após 12 semanas de consumo diário, os participantes apresentaram redução significativa no índice de massa corporal (IMC). Além disso, também foi registrado impacto na gordura corporal e nos níveis de colesterol ruim (LDL).

Os cientistas atribuíram esses resultados à alta concentração de polifenóis e flavonoides no hibisco, que promovem a quebra de gorduras e protegem o organismo contra danos oxidativos. Também tem um potente efeito diurético, que ajuda a eliminar líquidos retidos e reduzir o inchaço corporal.

De acordo com os cientistas, o segredo do hibisco está em consumir o seu chá antes de deitar, que é a fase em que o corpo entra em estado de reparação.

