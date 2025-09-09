Pessoas que fazem aniversário nestas datas são consideradas altamente inteligentes, segundo estudos

Nascer nesses períodos pode potencializar características ligadas ao raciocínio lógico, à clareza de ideias e até à intuição

Magno Oliver - 09 de setembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Será que a data do seu nascimento pode revelar algo sobre sua inteligência?

Pois, segundo a astrologia e a numerologia, existem dias específicos que trazem uma energia especial, favorecendo pessoas com mente rápida, criatividade acima da média e facilidade para aprender.

Pessoas que nascem nestas datas são consideradas altamente inteligentes, segundo estudos

3 de janeiro — vistos como observadores e analíticos, com raciocínio prático.

9 de fevereiro — ligados à originalidade e pensamento inovador.

21 de março — associada à liderança e à inteligência intuitiva.

5 de maio — marcados pela agilidade mental e versatilidade.

11 de junho — data de pessoas criativas, com inteligência emocional forte.

23 de agosto — atenção aos detalhes e pensamento lógico apurado.

2 de setembro — habilidade para aprender rápido e encontrar soluções práticas.

19 de novembro — visão estratégica e capacidade de enxergar além do óbvio.

8 de dezembro — curiosidade intensa e facilidade em transformar ideias em conhecimento.

O que isso significa

De acordo com os astrólogos, nascer nesses períodos pode potencializar características ligadas ao raciocínio lógico, à clareza de ideias e até à intuição.

Ainda que a ciência não confirme essa relação, muitas pessoas acreditam que os astros deixam sua marca — e quem veio ao mundo nessas datas pode, sim, ter recebido um empurrãozinho extra na inteligência.

