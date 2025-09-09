Virginia responde o que teria coragem de fazer para ganhar um R$ 1 milhão

Declaração foi dada durante Sabadou, exibido no SBT, no quadro "Se Beber, Não Fale"

Gabriella Pinheiro - 09 de setembro de 2025

Imagem mostra Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução)

Em meio à recente separação e aos rumores de um romance com o jogador de futebol Vinicius Júnior, mais uma polêmica entrou para a lista da influenciadora Virginia Fonseca, após a ex de Zé Felipe fazer uma declaração inesperada.

A fala foi dada durante o Sabadou, exibido no SBT, no quadro “Se Beber, Não Fale”, em que a famosa e os convidados são desafiados a responder perguntas polêmicas ou, caso não queiram, ingerir combinações inusitadas de bebidas.

Questionada, Virginia afirmou que toparia vender uma calcinha usada por R$ 1 milhão.

“Antes disso, o Lucas virou para mim e falou assim: ‘Você daria sua calcinha por R$ 1 milhão?’. Aí eu: ‘É claro!’. Por R$ 1 milhão, você não entregaria a sua calcinha?”, disse ela ao direcionar a pergunta para a apresentadora do Sensacional, da RedeTV!, Daniela Albuquerque.

Durante o momento, Lucas Guedez, amigo da influenciadora, também presente no jogo, ainda acrescentou: “Usada por cinco dias” e Virginia complementou: “Eu usaria até por 10 dias”.

