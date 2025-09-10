Feirão de Empregos da Brainfarma oferece 300 vagas em diversas áreas
Seleção é voltada para pessoas acima de 18 anos com ensino médio completo
A Brainfarma, uma das maiores fabricantes de medicamentos do país, realiza em Anápolis um grande feirão de empregos com 300 vagas abertas em diferentes funções.
A ação, chamada Emprega Brainfarma, acontece nesta quarta-feira (10), das 08h às 16h, no Senai Roberto Mange, localizado na Rua Professor Roberto Mange, nº 239, no Jundiaí.
Entre as oportunidades disponíveis estão cargos como auxiliares e operadores de produção, operadores de empilhadeira, manipuladores, pesadores e conferentes. Todas as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCDs).
Podem participar pessoas acima de 18 anos com ensino médio completo. É necessário levar documentos pessoais e, no caso dos homens, apresentar o Certificado de Dispensa Militar.
Leia também
- Com salas lotadas, estreia de filme de Demon Slayer promete movimentar geeks de Anápolis
- Jovem foi preso em Aparecida de Goiânia após matar tia e esfaquear avós “sem motivação aparente”, diz PM
- Homem reconhece suspeito de furto e o imobiliza em restaurante até a chegada da PM em Anápolis
- Explosão na cozinha faz homem que preparava janta ser levado para o hospital em Anápolis
A iniciativa acompanha o bom momento do mercado formal em Goiás, que lidera a criação de empregos no Centro-Oeste.
De janeiro a agosto de 2024, o estado registrou 77.335 novas contratações com carteira assinada, atingindo o maior número da série histórica, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.