Homem reconhece suspeito de furto e o imobiliza em restaurante até a chegada da PM em Anápolis

Vítima teve veículo, documentos pessoais, cartão bancário e outros pertences levados durante crime

Augusto Araújo - 10 de setembro de 2025

Suspeito foi imobilizado por homem em restaurante de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um vídeo tem chamado a atenção em Anápolis, após mostrar um homem, suspeito de furto, que foi detido pela própria vítima durante a hora do almoço desta terça-feira (09), em um restaurante da cidade.

Conforme apurado pelo Portal 6, o suposto autor havia se apropriado de um veículo, documentos pessoais, um cartão bancário e outros pertences do outro homem.

Ao perceber movimentações suspeitas na conta pessoal, a vítima passou a monitorar as transações e conseguiu identificar o autor por meio das câmeras de segurança do restaurante.

O homem então decidiu agir por conta própria, abordou o suspeito e o imobilizou até a chegada da Polícia Militar (PM).

Durante a revista, os militares encontraram com ele o cartão furtado e uma caixa de som de origem duvidosa.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

TEM VÍDEO 📹 Homem reconhece suspeito de furto e o imobiliza em restaurante até a chegada da PM em Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/GxjTPf4FnK — Portal 6 (@portal6noticias) September 10, 2025

