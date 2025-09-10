Homem reconhece suspeito de furto e o imobiliza em restaurante até a chegada da PM em Anápolis
Vítima teve veículo, documentos pessoais, cartão bancário e outros pertences levados durante crime
Um vídeo tem chamado a atenção em Anápolis, após mostrar um homem, suspeito de furto, que foi detido pela própria vítima durante a hora do almoço desta terça-feira (09), em um restaurante da cidade.
Conforme apurado pelo Portal 6, o suposto autor havia se apropriado de um veículo, documentos pessoais, um cartão bancário e outros pertences do outro homem.
Ao perceber movimentações suspeitas na conta pessoal, a vítima passou a monitorar as transações e conseguiu identificar o autor por meio das câmeras de segurança do restaurante.
O homem então decidiu agir por conta própria, abordou o suspeito e o imobilizou até a chegada da Polícia Militar (PM).
Durante a revista, os militares encontraram com ele o cartão furtado e uma caixa de som de origem duvidosa.
O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
