Tiro acidental entrega suspeito de furto em motel de Anápolis

Apesar da tentativa de fuga, suspeito foi capturado pela Polícia Militar (PM)

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2025

Imagem mostra arma furtada. (Foto: Reprodução)

Um furto em um motel na Rua Brasiliense, no setor Calixtolândia, em Anápolis, resultou na prisão de um homem, de 36 anos. O caso aconteceu na manhã deste domingo (31).

Tudo teria ocorrido por volta das 06h, quando o suspeito adentrou o estabelecimento e visualizou uma arma por uma grade em uma sala restrita.

Notando a ausência de pessoas no local, ele arrombou a porta e furtou o armamento e outros objetos. Contudo, na hora da saída, acabou realizando um disparo acidentalmente, deixando o local em seguida.

Ao chegar na referida sala, a vítima, de 35 anos — que reside no motel, de propriedade da irmã — constatou que a fechadura estava arrombada e notou a falta dos seguintes objetos: uma arma de fogo, oito munições intactas, duas garrafas de bebida destilada (whisky), uma mochila preta, um carregador de celular branco, um par de tênis masculino verde e branco, quatro perfumes, 27 isqueiros, roupas e um ursinho de pelúcia.

Logo em seguida, ele passou a buscar informações na redondeza sobre uma pessoa que poderia estar tentando comercializar os itens, quando foi informado por um segurança de uma boate que um homem, junto com uma pessoa conhecida como “Bahiana”, estava vendendo whisky na região.

Posteriormente, após novas informações, ele soube que o suspeito estava no interior do mesmo motel, juntamente com os pertences.

Tanto a vítima quanto o segurança foram até o local, escutaram barulhos de arrombamento em uma das suítes, além de um disparo de arma de fogo. Percebendo a movimentação, o suposto autor quebrou o telhado e fugiu. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

O homem foi encontrado e a arma de fogo e os objetos foram recuperados. Ele foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!