Moradores de Goiás que acertaram todos os números da Lotofácil da Independência já retiraram prêmio, diz Caixa

Previsto para ocorrer nesta quarta-feira (10), concurso 3482 contará com prêmio de R$ 1,8 milhão

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Os ganhadores de Goiânia e Piracanjuba que acertaram todos os números do concurso 3480 da Lotofácil da Independência, realizado no último sábado (06), já retiraram os respectivos prêmios. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Caixa Econômica Federal (CEF).

De acordo com a instituição, a aposta feita na capital, de forma simples, foi realizada por meio de canal eletrônico e arrecadou um total de R$ 4.293.824,84.

Já o outro jogo, feito em Piracanjuba, na lotérica Caminho da Sorte Loterias, consistiu em um bolão com 13 cotas. Cada uma delas recebeu R$ 330.294,21.

O concurso contou com uma premiação total de R$ 220 milhões, e as dezenas sorteadas foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.

Previsto para ocorrer nesta quarta-feira (10), o concurso 3482 da Lotofácil contará com um prêmio de R$ 1,8 milhão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!