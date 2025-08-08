Morador de Anápolis que ficou milionário ao ganhar na Lotofácil já retirou prêmio, diz Caixa

Próximo concurso acontecerá nesta sexta-feira (08) e premiação será de R$ 1,8 milhão

Gabriella Pinheiro - 08 de agosto de 2025

Aposta pode ser feita na Lotérica ou pela internet. (Foto: Reprodução)

O morador de Anápolis que acertou os 15 números do concurso 3460 da Lotofácil, realizado na última segunda-feira (04), já retirou o prêmio. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O ganhador, que gastou apenas R$ 3,50 para tirar a sorte grande, realizou a aposta na Lotérica Pedrinho Porto Rico, na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara.

A premiação estava acumulada em R$ 6,5 milhões e o grande vencedor levou para casa um total de R$ 3.413.036,60.

Os números sorteados foram 01-02-03-04-06-08-11-12-16-17-18-19-22-23-25.

O próximo concurso da Lotofácil acontecerá na nesta sexta-feira (08) e contará com uma premiação de R$ 1,8 milhão.

