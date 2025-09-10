Prefeitura lança concurso com salários de até R$ 4,8 mil e todos os níveis de escolaridade em Goiás

São mais de 30 vagas imediatas, distribuídas entre diferentes áreas de atuação

Natália Sezil - 10 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Novo Planalto, no Noroeste goiano, lançou um concurso público que pretende preencher 32 vagas imediatas no Município.

As oportunidades estão distribuídas entre 19 cargos diferentes, que contemplam os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior.

Com jornada de 30 a 40h semanais, os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 4.867,77.

As inscrições ainda não estão abertas. O prazo começa no dia 20 de outubro e se estende até 09 de novembro. O processo deve ser realizado online, pelo site da Ganzaroli Assessoria.

As taxas vão de R$ 80 a R$ 150. No entanto, candidatos que sejam membros de família de baixa renda e estejam inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa. Isso pode ser feito durante todo o período de inscrições.

A seleção acontece em uma, duas ou três etapas, de acordo com o cargo desejado. O candidato pode passar por prova objetiva, prática, prova de redação, de títulos, e teste de aptidão física.

Veja os cargos disponíveis:

Ensino Fundamental Incompleto: Agente de Serviços de Higiene e Alimentação, Agente de Serviços Gerais, Ajudante de Obras Públicas, Eletricista, Gari, Motorista, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas e Vigia.

Ensino Médio: Fiscal de Obras e Posturas e Monitor de Apoio.

Ensino Superior: Assistente Social, Nutricionista, Professor Pedagogo – Nível 1 – PI, Professor de Educação Física – Nível 1 – PI, Professor de Língua Portuguesa – Nível 1 – PI, Professor de Matemática – Nível 1 – PI, e Psicólogo.

Os conhecimentos requisitados, atribuições de cada cargo e outros detalhes estão disponíveis no edital do concurso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.