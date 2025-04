Lançado concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,8 mil

Oportunidades são para os diversos níveis de ensino

Paulo Roberto Belém - 30 de abril de 2025

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Recado importante para os concurseiros de plantão: foi lançado o concurso público da cidade de Novo Planalto, que vai oferecer 32 vagas para atuar em diversas áreas, pagando, para tal, uma remuneração de até R$ 4.867,77.

As oportunidades alcançam os níveis fundamental incompleto, médio e superior, sendo para Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (03), Agente de Serviços Gerais (02), Ajudante de Obras Públicas (01), Eletricista (01), Gari (02).

Motorista (05), Operador de Máquinas Leves (01), Operador de Máquinas Pesadas (01), Vigia (02), Fiscal de Obras e Posturas (01), Monitor de Apoio (02), Assistente Social (01), Nutricionista (01).

Professor Pedagogo Nível 1 PI (05), Professor de Educação Física Nível 1 PI (01), Professor de Língua Portuguesa Nível 1 PI (01), Professor de Matemática Nível 1 PI (01) e Psicólogo (01).

O principal requisito é que os candidatos comprovem o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

As inscrições estão previstas para começar em junho, entre os dias 09 e 30, exclusivamente pelo site da banca realizadora do processo, que pode ser acessado clicando aqui, com taxas de R$ 80,00 a R$ 150,00.

Integrarão o certame: prova objetiva para todos os cargos, redação, para o cargo de Professor, prova prática, para os cargos de Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas.

Teste de aptidão física, para os cargos de Agente de Serviços de Higiene e Alimentação, Agente de Serviços Gerais, Ajudante de Obras Públicas, Gari e Vigia, e prova de títulos, somente para os cargos de Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo e Professores.

Futuramente, ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais.

