Ministério Público de Goiás lança concurso de nível fundamental com salário inicial de R$ 4,5 mil

Oportunidade ainda oferece auxílios alimentação, transporte, creche e saúde

Natália Sezil - 02 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

Concurseiros podem ficar atentos: o Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou mais um edital de concurso. A vaga da vez é para a Comarca de Uruaçu, no Norte do estado.

A oportunidade é para Secretário(a) Auxiliar, que tem Ensino Fundamental como requisito e jornada de 40h semanais.

A remuneração inicial para a vaga é de R$ 4.542,73. Também há auxílios alimentação, transporte, creche e saúde.

As inscrições devem ser realizadas online, pelo site do MPGO. O prazo começa em 16 de setembro e se estende até às 17h59 de 15 de outubro.

A taxa é de R$ 62,02. Apesar disso, ainda é possível solicitar a isenção entre os dias 16 e 22 de setembro. O benefício é válido para candidatos que estiverem no CadÚnico, que forem doador(a) de sangue, medula óssea ou leite materno.

A seleção acontece em quatro etapas. Há prova objetiva de múltipla escolha (5,0 pontos), prova discursiva (2,0), prova de redação (3,0) e avaliação de títulos (0,5).

A previsão é de que as provas sejam realizadas em 22 de março. Mais detalhes, como o cronograma completo do concurso e as atribuições do cargo, estão disponíveis no edital.

