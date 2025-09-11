Grupo que gere revendedoras de veículos está com vagas de emprego abertas em Goiânia

Contratados receberão, além de salário, uma série de benefícios

Paulo Roberto Belém - 11 de setembro de 2025

Grupo gere revendedora de veículos. (Foto: Divulgação)

O grupo Ramasa, que gere revendedoras de veículos em Goiânia, está com vagas abertas de emprego para início imediato, pagando salário e uma série de benefícios para quem for contratado.

As vagas em aberto são: Coordenador de Criação, Redator, Designer Gráfico e Editor de Vídeo, Coordenador de Tráfego Pago, Analista de Mídia Cooperada e ADM, Analista de Eventos e Analista de Atendimento e Planejamento.

Segundo a empresa, os perfis desejados são os que têm formação em publicidade, design gráfico, marketing, jornalismo ou áreas correlatas.

Como diferencial para a marca, está a vivência no setor automotivo ou com as diretrizes de montadoras, produção de conteúdo para marketing digital e geração de leads para vendas.

Para concorrer às vagas, os currículos podem ser enviados pelo e-mail [email protected] até o dia 19 de setembro. Para mais informações, basta acessar o perfil @gruporamasa no Instagram.

Os contratados pelo grupo receberão, além de salário, uma série de benefícios, como Cartão Alimentação Flexível, Vale Transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Café da Manhã na Empresa, Seguro de Vida, Desconto em Universidades Parceiras, Parceria com o SESC, Sala de Descanso e Total Pass em academias.

