Homem é hospitalizado após ser mordido por cachorro e quebrar maxilar durante briga em Goiânia
Suspeito foi conduzido a delegacia pela Polícia Militar. Vítima precisou fazer cirurgia devido às lesões
Uma pessoa em situação de rua foi hospitalizada após se envolver em uma briga com outro morador de rua na madrugada desta quinta (11), em Goiânia. As informações são de que o cachorro de um deles se envolveu no embate para proteger o tutor.
Por volta das 03h, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua do Lazer, para atender a ocorrência. No local, um dos envolvidos foi abordado e admitiu participação na briga; outro, também em situação de rua, foi socorrido.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou um deles, de 46 anos, ao CAIS Vila Nova. Exames iniciais indicaram fratura no maxilar e lesões por mordidas de cão.
Ele foi então transferida ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para avaliação e procedimento cirúrgico, permanecendo em estado estável.
O suposto autor foi conduzido à Central de Flagrantes e apresentado ao delegado plantonista para as providências cabíveis.
Porém, como não foi possível colher o relato do homem hospitalizado e também pelo fato de ambos apresentarem lesões, a autoridade policial não foi capaz de determinar como a confusão se iniciou.
Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.
