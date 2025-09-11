Truque de vó para deixar as roupas escuras sem pelos e mais limpas na hora de lavar na máquina

Método antigo volta com força na manutenção dos lares e conquista quem busca praticidade e eficiência

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @jandeoficial)

Lavar as roupas pode parecer uma tarefa fácil, só que manter as roupas escuras sempre limpas e livres de pelos é um trabalhe extra que só quem vive isso na pele sabe bem como funciona.

Quem tem animais de estimação em casa ou usa peças de tecidos mais sensíveis, então, entende bem como a tarefa de higienizar é bem complexa.

Para te ajudar, um truque já antigo, passado de geração em geração, virou o queridinho da vez nas tarefas de casa e vem facilitando a rotina de quem busca praticidade.

Muita gente não te conta, mas as roupas escuras saem da lavagem cheias de pelos, fiapos e até manchas de sabão nas peças. Isso acaba gerando um retrabalho, aumenta o consumo de água e produtos de limpeza e, muitas vezes, causa desgaste nos tecidos.

Truque de vó para deixar as roupas escuras sem pelos e mais limpas na hora de lavar na máquina

Para não ter dor de cabeça mais com isso, o truque ensina a adicionar uma esponja de cozinha limpa dentro da máquina, junto com as roupas escuras.

Durante o processo de lavagem, ela atrai pelos, fiapos e pequenas sujeiras, deixando os tecidos mais limpos e macios.

Além disso, a dica evita o uso de produtos extras, ajudando a economizar sabão e amaciante. A prática também reduz o atrito entre as peças, o que aumenta a durabilidade e a malha dos tecidos.

O método virou o queridinho das redes sociais e vem se popularizando justamente por ser simples, barato e eficaz. Muitas pessoas já incorporaram o tutorial à rotina e relataram resultados impressionantes.

Para quem busca uma forma prática de manter as roupas escuras sempre limpas e bem cuidadas, essa pode ser uma solução eficiente e econômica.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!