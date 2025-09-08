Os animais mais dóceis para ter dentro de casa, segundo veterinários

Especialistas indicam quais espécies se adaptam melhor ao ambiente doméstico e à convivência com a família

Pedro Ribeiro - 08 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Ter um animal de estimação em casa é o desejo de muitas pessoas, mas a escolha exige cuidado.

Segundo veterinários, algumas espécies são mais dóceis, sociáveis e fáceis de adaptar à rotina, o que garante bem-estar tanto para o tutor quanto para o bichinho.

1. Cachorro

O companheiro número um dos lares brasileiros. São leais, afetuosos e se adaptam bem, desde que recebam atenção e cuidados diários.

2. Gato

Independentes, mas extremamente carinhosos com os donos. São ótimos para quem mora em apartamentos.

3. Coelho

Tranquilos e silenciosos, os coelhos são dóceis e gostam de interagir, além de ocuparem pouco espaço.

4. Hamster

De fácil manejo, são pequenos, ativos e muito sociáveis, ideais para ambientes compactos.

5. Peixes ornamentais

Não exigem contato físico, mas transmitem calma e beleza ao ambiente.

6. Calopsita

Essa ave é conhecida pelo temperamento carinhoso e pela facilidade em criar laços com os donos.

7. Porquinho-da-índia

Gentis e sociáveis, gostam de companhia e se tornam rapidamente parte da família.

Segundo os especialistas, a escolha deve sempre levar em conta o espaço disponível, a rotina da casa e a responsabilidade de oferecer alimentação, higiene e cuidados de saúde.

Assim, o convívio com os animais se torna uma experiência positiva e duradoura.

