Julgamento de ex-marido que matou empresária em Anápolis é adiado pela segunda vez

Júri popular estava previsto para acontecer na próxima segunda-feira (15)

Gabriella Pinheiro - 12 de setembro de 2025

Edney Pereira dos Santos é investigado por tirar a vida de Regiane Pires da Silva. (Foto: Reprodução

Pela segunda vez, o julgamento de Edney Pereira dos Santos, acusado de matar a tiros a ex-esposa, Regiane Pires da Silva, foi adiado. Previsto para acontecer na próxima segunda-feira (15), o júri popular foi retirado de pauta até que o pedido de desaforamento (solicitação para transferir o julgamento de uma comarca para outra) seja analisado.

A determinação foi expedida pela juíza da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, da comarca de Anápolis, Nathália Bueno Arantes da Costa, nesta sexta-feira (12).

O Portal 6 teve acesso ao documento que adiou o julgamento. Nele, consta que a defesa solicitou que o júri popular ocorra em outra comarca, alegando dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, diante da forte comoção social e da cobertura midiática sobre o caso — o que foi aceito. Até o momento, não há uma nova data definida para a realização do júri.

Indignação

Inicialmente, o júri estava previsto para ocorrer na quarta-feira (10), mas foi suspenso após o deferimento de um mandado de segurança da defesa, que mencionava um atestado médico, sem especificar de quem se tratava.

Na ocasião, familiares de Regiane Pires da Silva alegaram que o adiamento foi uma manobra da defesa do réu — que era ex-marido da vítima — e chegaram a organizar uma carreata para este sábado (13), partindo do local onde Regiane foi assassinada.

“Sentimento de muita indignação, muita injustiça. Nossos familiares e amigos vieram de outra cidade, inclusive de outros estados. Todo um transtorno, mas não vamos desistir”, disse a irmã da vítima, Meiriele da Silva.

Em tempo

O crime ocorreu no dia 28 de março de 2024, quando o suspeito descumpriu medidas protetivas, invadiu o escritório da loja de autopeças onde a vítima trabalhava e efetuou disparos contra ela, fugindo em seguida.

Ele foi preso no mesmo dia, em Araguaína, Tocantins, enquanto tentava fugir e permanece preso até então.

