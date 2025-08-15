Justiça por Regiane: família exige condenação máxima para homem que matou empresária e deixou filhos sem mãe em Anápolis

Família enfrenta disputas judiciais, ataques nas redes sociais e revive o trauma à espera do julgamento

Samuel Leão - 15 de agosto de 2025

Edney Pereira dos Santos é investigado por tirar a vida de Regiane Pires da Silva. (Foto: Reprodução

A família da empresária Regiane Pires da Silva, morta a tiros pelo ex-marido Edney Pereira dos Santos, aguarda ansiosamente pelo Júri Popular que vai decidir a pena do acusado, no dia 10 de setembro. Segundo a irmã da vítima, Meiriele da Silva, eles ainda enfrentam disputas com a família de Edney e reforçam que o crime “não foi um ato de impulso”.

Em entrevista exclusiva, concedida à coluna Rápidas, ela tratou do trauma que paira sobre a família e de ações tomadas pela defesa do algoz de sua irmã.

“Nós, familiares de Regiane, vivemos todos os dias com uma dor que não passa. Principalmente os filhos dela — uma criança de 9 anos e outra de 15 — sentem um vazio imenso. A criança de 9 anos constantemente fala da mãe e sente muito a falta dela. Ambos passam por tratamento psicológico devido ao grande trauma, causado não só pela perda, mas também pelas atitudes do pai, mesmo antes do assassinato“, desabafou.

Mais de um ano depois do ocorrido, Meiriele aponta que o crime teria ocorrido de caso pensado e, além de ter sido motivado por ciúmes, também teria tido questões financeiras como mote.

“Queremos a maior pena possível para o réu, porque o que ele fez não foi um ato de impulso: foi um crime premeditado, cruel, motivado não apenas por ciúmes, mas por questões financeiras. Ele planejou a morte dela, contando com a ajuda de familiares na fuga e com promessas financeiras para quem o ajudasse”, revelou.

Disputas judiciais e calúnia nas redes sociais

Meiriele ainda contou que fixou um cartaz, anunciando a data do Júri Popular e pedindo justiça para a irmã, na fachada do estabelecimento da família, e foi surpreendida com uma ação judicial para retirar o material.

“Colocamos uma foto dela, bem grande, na porta do estabelecimento, convocando as pessoas para o Júri Popular e pedindo justiça. Entraram com uma ação para tirarmos o cartaz da nossa fachada, sendo que nós não citamos o nome dele e nem nada, só pedimos Justiça. Está bem difícil para nossa família”, expressou.

Ainda no contexto de disputa entre famílias, ela também revelou supostas calúnias e tentativas de manchar a imagem de Regiane, pelas redes sociais. Uma delas, inclusive, foi um comentário nas redes sociais que teria sido realizado por uma familiar de Edney.

“A querida em questão não morreu atoa, ninguém fala do que ela aprontava, inclusive que estava arquitetando a morte dele, junto a um amante dela”, expressou uma usuária nas redes sociais, que foi prontamente respondida por Meiriele.

“Isso é mentira. Ela vivia sob constantes agressões, tinha medidas protetivas e medo real de ser atacada — medo que infelizmente se concretizou”, rebateu, expressando ainda que vai tomar medidas judiciais para que a acusadora prove o que está falando.

Relembre

No dia 28 de março de 2024, o fazendeiro Edney Pereira dos Santos invadiu o escritório da ex-esposa, a empresária Regiane Pires da Silva, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Momentos depois, com uma arma em mãos, ele disparou contra a vítima, que não teve chances de se defender – conforme mostraram imagens de câmeras de segurança.

A situação, chocante por si só, ganhou contornos ainda mais dramáticos após o homem, de 39 anos à época, fugir do local, rumo ao estado do Tocantins. Porém, ele acabou detido no município de Araguaçu (TO). O caso teve grande repercussão, não apenas em Anápolis, mas também fora do estado de Goiás.