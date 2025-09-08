Julgamento de homem que matou empresária e deixou filhos sem mãe em Anápolis é adiado: “manobra da defesa”, dispara irmã

Regiane Pires da Silva foi morta em 2024 e o ex-marido dela, Edney Pereira dos Santos, aguarda preso o júri popular

Paulo Roberto Belém - 08 de setembro de 2025

Edney Pereira dos Santos é investigado por tirar a vida de Regiane Pires da Silva. (Foto: Reprodução

Uma das familiares de Regiane Pires da Silva, vítima de um feminicídio que chocou Anápolis em março de 2024, lamentou o adiamento do julgamento que ocorreria nesta quarta-feira (10). Na oportunidade, seria julgado o principal suspeito do crime, Edney Pereira dos Santos.

Ao Portal 6, a irmã da vítima, Meiriele da SIlva, considerou que o adiamento foi uma manobra da defesa do réu, que era ex-marido de Regiane, citando os prejuízos da postergação do júri.

“Sentimento de muita indignação, muita injustiça. Nossos familiares, amigos, vieram de outra cidade, inclusive de outros estados. Todo um transtorno, mas não vamos desistir”, ponderou de forma exclusiva.

A reportagem teve acesso ao documento que adiou o julgamento. Nele, consta o deferimento de mandado de segurança provocado pela defesa e cita o respeito ao prazo de um atestado médico, sem mencionar de quem seria.

Assim, foi remarcada a sessão plenária para o dia 15 de setembro, às 08h30. Ou seja, na próxima segunda-feira.

Em forma de protesto ao adiamento, os familiares e amigos da vítima decidiram organizar uma carreata para o sábado (13), saindo do local onde a vítima foi morta.

Em tempo

Recentemente, ao Portal 6, a irmã da vítima disse que toda a família e amigos de Regiane estavam ansiosos com o Júri Popular do acusado.

“Queremos a maior pena possível para o réu, porque o que ele fez não foi um ato de impulso: foi um crime premeditado, cruel, motivado não apenas por ciúmes, mas por questões financeiras. Ele planejou a morte dela, contando com a ajuda de familiares na fuga e com promessas financeiras para quem o ajudasse”, revelou na oportunidade.

Sobre o crime

Na tarde do dia 28 de março de 2024, o suspeito invadiu o escritório da loja de autopeças em que a ex-esposa trabalhava, efetuando os disparos contra ela e fugindo logo depois. A vítima tinha 39 anos na época.

Edney foi preso na noite do mesmo dia em Araguaína, no Tocantins, enquanto empreendia fuga do crime que teria cometido. Ele permanece preso.

