Moradores de Pirenópolis cobram Câmara por fim à perturbação do sossego em áreas rurais

Samuel Leão - 12 de setembro de 2025

Moradores denunciam perturbação do sossego em Pirenópolis. (Foto: Divulgação)

A tranquilidade das áreas rurais de Pirenópolis, um dos cartões-postes do turismo goiano, está sob ameaça. Moradores da região encaminharam à Câmara Municipal de Vereadores e à Secretaria Municipal de Turismo um apelo por medidas urgentes contra a crescente perturbação do sossego.

O problema, que se agrava a cada fim de semana, tem gerado transtornos à comunidade local e impactado negativamente a experiência dos visitantes. O documento destaca que grande parte das ocorrências é provocada por moradores da própria cidade que se deslocam para chácaras e propriedades rurais, promovendo festas com som automotivo em volume elevado.

Essa prática prejudica não apenas os trabalhadores rurais, que dependem do descanso para sua recuperação semanal, mas também empreendimentos turísticos que buscam oferecer tranquilidade e contato com a natureza.

O Portal 6 entrou em contato com a Polícia Civil (PCGO) para levantar dados acerca dos registros de perturbação do sossego denunciados. Segundo o levantamento, em 2024 foram registradas 34 ocorrências do tipo.

Já em 2025, até o momento, foram 20 registros em 9 meses, resultando em uma média de pouco mais de 2 casos por mês, o que somaria ao final apenas 24 ao longo do ano. Todavia, vale ressaltar que nos meses finais do ano, pelo fluxo dos feriados e férias, podem somar um aumento substancial.

Apesar da aparente diminuição nos casos, a perturbação tem atrapalhado não só a paz dos moradores como também dos turistas que buscam paz e sossego na região turística. Registros, enviados à reportagem, mostram casos de som automotivo flagrados por locais na zona rural, expondo o problema que, a depender da ação do poder público, pode vislumbrar uma solução efetiva.