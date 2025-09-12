Três apostas goianas garantem prêmio em Mega-Sena acumulada em R$ 55 milhões

Próximo sorteio será realizado neste sábado (13), com prêmio estimado em R$ 3 milhões

Davi Galvão - 12 de setembro de 2025

Cartelas da Mega Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Três apostas goianas tiraram a sorte grande e abocanharam parte do montante do sorteio 2913 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (11), que estava com o prêmio de R$ 55 milhões acumulado.

Os números sorteados foram 17 – 21 – 34 – 52 – 55 – 60.

Os jogos feitos em Goiás que acertaram cinco dezenas foram realizados nas cidades de Pires do Rio, Rio Verde e Crixás, sendo que apenas nesta última a aposta se deu no formato simples, enquanto as outras duas vieram como bolão.

Em Rio Verde, a a posta foi feita na lotérica Tio Patinhas, em seis cotas, rendendo R$ 63.438 aos vencedores.

Já em Pires do Rio, foram 13 cotas feitas na Semar Loterias, que trouxeram a quantia de R$ 126.875,97.

Por fim, em Crixás, o jogo foi firmado na Trevo de Ouro Loterias e também rendeu R$ 63.438.

Já o grande prêmio da noite ficou com uma aposta de Teresópolis (RJ), feita no formato simples, que rendeu R$ 53.944.790,09 ao sortudo.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2914, será realizado neste sábado (13), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!