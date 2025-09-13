Deixar o micro-ondas na tomada mesmo sem usar gasta muita energia?

Pedro Ribeiro - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O micro-ondas está presente na maioria das cozinhas e facilita muito o dia a dia.

Mas uma dúvida comum é: será que deixá-lo na tomada, mesmo sem estar em uso, faz diferença na conta de luz?

Essa questão desperta curiosidade, principalmente porque muitos aparelhos continuam consumindo energia mesmo em modo de espera.

Mesmo sem aquecer ou cozinhar alimentos, o micro-ondas ligado na tomada gasta energia para manter o visor digital, o relógio e outras funções básicas. Esse consumo, chamado de “stand-by”, pode parecer pequeno, mas ao longo do mês faz diferença, principalmente se você acumula outros aparelhos na mesma situação.

Quanto isso impacta na conta de luz

Estudos mostram que o micro-ondas em stand-by pode gastar de 2 a 5 kWh por mês. Parece pouco, mas quando somado a televisores, carregadores de celular e outros eletrônicos, o valor final pode aumentar consideravelmente a fatura de energia. Ou seja, o hábito de deixar tudo ligado pode pesar mais do que você imagina.

Vale a pena desligar sempre?

Sim, principalmente se você passa o dia fora ou não usa o micro-ondas com frequência. Desligar da tomada ajuda a reduzir o gasto desnecessário e ainda evita riscos de sobrecarga ou pequenos curtos-circuitos em caso de picos de energia. Para quem usa o aparelho muitas vezes ao dia, pode ser menos prático, mas ainda assim é um cuidado que ajuda no bolso.

Dicas para economizar energia

Além de retirar o micro-ondas da tomada, você pode adotar outros hábitos simples para economizar:

Usar o aparelho de forma consciente, aquecendo a comida de uma só vez.

Evitar abrir a porta várias vezes durante o preparo.

Limpar com frequência, pois resíduos podem afetar a eficiência.

Usar filtros de linha com botão liga e desliga, facilitando o corte da energia de vários aparelhos.

O micro-ondas consome energia mesmo quando não está em uso, e isso pode pesar na conta de luz a longo prazo. Embora o valor pareça pequeno, somado a outros aparelhos em stand-by, o impacto é real. Por isso, desligar da tomada sempre que possível é uma atitude simples, prática e que faz diferença no orçamento e na segurança da sua casa.

