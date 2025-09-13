Sebrae abre vagas com salário de R$ 8.858,85 em Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Luziânia, Rio Verde e outros 2 municípios

Inscrições podem ser feitas de forma online e seleção acontece em três etapas

Gabriella Pinheiro - 13 de setembro de 2025

Concurso público em Caldas Novas (Foto Divulgação Agência Brasil)

O Sebrae Goiás anunciou a abertura de um processo seletivo para as cidades de Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Luziânia, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Posse.

O certame é destinado ao cargo de Analista Técnico I (Atendimento), além da formação de cadastro de reserva, e o salário é de R$ 8.858,85. É necessário ter ensino superior completo em qualquer área de conhecimento.

As inscrições podem ser feitas a partir da próxima terça-feira (16), por meio do site institutoverbena.ufg.br ou acessando a página do processo seletivo no site do IV/UFG. O valor da taxa é de R$ 120.

Os candidatos serão avaliados em três etapas: Análise Curricular e Documental, Avaliação de Conhecimentos – Prova Objetiva e Discursiva, e Defesa de Currículo (Entrevista Individual por Competências).

Mais informações estão disponíveis no edital.

