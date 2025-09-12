Morador de Goiás compra iPhone do ano e tem infeliz surpresa ao abrir caixa

Polícia Civil já tem suspeita do que pode ter acontecido e está investigando o caso

Paulo Roberto Belém - 12 de setembro de 2025

Quando foi abrir a caixa do aparelho, levou um susto. (Foto: Reprodução)

Imagine-se na situação de ter comprado um iPhone dos mais caros e ao receber a encomenda, abrir o pacote e se deparar com a caixa vazia. Foi por essa situação que um morador de Goiás passou em Posse, no Nordeste Goiano.

A vítima procurou a polícia, que seguiu o caminho do iPhone 16 seguiria até o comprador, para identificar o que aconteceu. Além de recuperar o celular, identificou todos os envolvidos no crime nesta sexta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil (PC), um funcionário da empresa transportadora teria subtraído o telefone no momento da entrega ao destinatário.

Também foi apurado que o smartphone teria sido vendido a uma loja local, a qual teria revendido a um residente do distrito de Rosário (BA). .

Assim, a corporação foi atrás dos envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia. O aparelho localizado foi apreendido e restituído à vítima que o comprou inicialmente. A PC suspeita que outras pessoas possam ter sido enganadas.

Por isso, continuará com as investigações para identificar novas vítimas.

