Morador de Goiás compra iPhone do ano e tem infeliz surpresa ao abrir caixa
Polícia Civil já tem suspeita do que pode ter acontecido e está investigando o caso
Imagine-se na situação de ter comprado um iPhone dos mais caros e ao receber a encomenda, abrir o pacote e se deparar com a caixa vazia. Foi por essa situação que um morador de Goiás passou em Posse, no Nordeste Goiano.
A vítima procurou a polícia, que seguiu o caminho do iPhone 16 seguiria até o comprador, para identificar o que aconteceu. Além de recuperar o celular, identificou todos os envolvidos no crime nesta sexta-feira (12).
De acordo com a Polícia Civil (PC), um funcionário da empresa transportadora teria subtraído o telefone no momento da entrega ao destinatário.
Também foi apurado que o smartphone teria sido vendido a uma loja local, a qual teria revendido a um residente do distrito de Rosário (BA). .
Assim, a corporação foi atrás dos envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia. O aparelho localizado foi apreendido e restituído à vítima que o comprou inicialmente. A PC suspeita que outras pessoas possam ter sido enganadas.
Por isso, continuará com as investigações para identificar novas vítimas.
