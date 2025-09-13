Segredo de avó para lavar o pano de prato e deixá-lo branquinho como novo

Você economiza tempo e dinheiro, além de manter a cozinha sempre limpa e bonita

Pedro Ribeiro - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Mayara Rocha)

Se você quer manter o pano de prato sempre limpo e cheiroso, precisa conhecer o segredo de avó que realmente funciona.

Muitas vezes, mesmo lavando com frequência, ele fica manchado ou com aquele aspecto amarelado.

Mas com algumas técnicas simples, você pode deixar seu pano de prato branquinho, parecendo novo, sem esforço e sem produtos químicos caros.

O melhor de tudo é que essas dicas são fáceis de aplicar no dia a dia.

Um dos erros mais comuns é misturar o pano de prato com outras roupas. Ao lavar separado, você evita que ele fique com fiapos e manchas de outras peças. Além disso, a lavagem em água quente ajuda a eliminar gordura e restos de comida.

Use produtos caseiros para clarear

O vinagre branco e o bicarbonato de sódio são aliados poderosos. Basta adicionar uma xícara de vinagre na água do enxágue ou uma colher de bicarbonato durante a lavagem. Esses ingredientes ajudam a remover manchas e a deixar o pano com aparência renovada.

Evite deixar o pano de prato úmido

Deixar o pano molhado por muito tempo favorece o surgimento de mofo e mau cheiro. Sempre que possível, seque-o ao sol. A luz solar atua como um clareador natural e mantém o pano de prato fresco e higienizado.

Troque com frequência

Mesmo cuidando bem, o pano tem vida útil. Substitua os que já estão desgastados ou manchados. Ter sempre alguns extras à mão garante que você não precise usar um pano de prato sujo na cozinha.

Dicas extras para manter a brancura

Para manchas difíceis, deixe o pano de prato de molho por algumas horas em água quente com sabão neutro. Depois, lave normalmente. Outra dica é evitar produtos que contenham corantes, pois eles podem amarelar o tecido com o tempo.

Com essas práticas simples, seu pano de prato vai durar mais e sempre parecer novo. Seguindo o segredo de avó, você economiza tempo e dinheiro, além de manter a cozinha sempre limpa e bonita.

