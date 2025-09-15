Câmera registrou momento em que homem é morto a facadas em plena luz do dia em Goiânia

Suspeito foi preso em flagrante após buscas da Polícia Militar

Augusto Araújo - 15 de setembro de 2025

Crime brutal foi registrado por câmera de segurança. (Foto: Divulgação/PMGO)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Hélio Rodrigues de Souza, de 51 anos, foi brutalmente morto a facadas em uma avenida no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, em plena luz do dia.

Conforme o vídeo obtido pelo Portal 6, é possível ver o suposto autor, que seria um vendedor ambulante de 40 anos, perseguindo a vítima, enquanto ela tenta correr dele.

No entanto, em determinado momento, Hélio é derrubado e perfurado diversas vezes na região abdominal e torácica.

Não satisfeito, o suspeito ainda dá um chute contra o homem, já caído no chão, antes de ir embora.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas encontrou o homem já sem vida. Na sequência, empreendeu diligências para buscar o suposto autor do crime.

O suspeito foi encontrado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC). Ainda não foi revelada a motivação para o crime.

