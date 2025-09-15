Câmera registrou momento em que homem é morto a facadas em plena luz do dia em Goiânia
Suspeito foi preso em flagrante após buscas da Polícia Militar
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Hélio Rodrigues de Souza, de 51 anos, foi brutalmente morto a facadas em uma avenida no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, em plena luz do dia.
Conforme o vídeo obtido pelo Portal 6, é possível ver o suposto autor, que seria um vendedor ambulante de 40 anos, perseguindo a vítima, enquanto ela tenta correr dele.
No entanto, em determinado momento, Hélio é derrubado e perfurado diversas vezes na região abdominal e torácica.
Não satisfeito, o suspeito ainda dá um chute contra o homem, já caído no chão, antes de ir embora.
A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas encontrou o homem já sem vida. Na sequência, empreendeu diligências para buscar o suposto autor do crime.
O suspeito foi encontrado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC). Ainda não foi revelada a motivação para o crime.
Leia também
- Ação rápida de vizinha salva vida de mulher que estava sendo espancada pelo marido em Anápolis
- Diversos bairros em Goiânia e Aparecida de Goiânia devem ficar sem água nesta semana; veja lista
- Jovem morre carbonizada após sofrer grave acidente na BR-153
- Após briga, adolescente lança carro contra grupo de fiéis na porta da Videira em Anápolis
BRUTALIDADE 🚨 Câmera registrou momento em que homem é morto a facadas em plena luz do dia em Goiânia
Leia: https://t.co/8pKLl8AxyQ pic.twitter.com/mjeiwF08xN
— Portal 6 (@portal6noticias) September 15, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!