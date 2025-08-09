“Espertinho” furta unidade de saúde em Goiás e inventa desculpa inacreditável ao ser pego pela polícia

Ao ser abordado, suspeito ainda "se enrolou" nas respostas, que não convenceram agentes

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2025

Suspeito foi levado para delegacia após ser flagrado furtando. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (08), logo após furtar um celular dentro de uma unidade de saúde em Chapadão do Céu, cidade no Sudoeste Goiano.

Segundo a Polícia Civil (PC), o aparelho pertencia ao Fundo Municipal de Saúde e era usado no serviço público.

Após o crime, o suspeito ainda teria formatado o celular, restaurando as configurações originais de fábrica.

Contudo, ao perceber que seria abordado pelos agentes da PC, o homem ainda teria fingido que tinha encontrado o celular e estava devolvendo para a vítima.

Além disso, ao ser interrogado pelos policiais, ele se “enrolou” nas respostas, falando também que teria pego o aparelho por engano, pensando que fosse dele.

Os agentes não caíram no papo dele e, diante das provas recolhidas, fizeram a prisão em flagrante. Por fim, o suspeito foi encaminhado para a Subdelegacia de Chapadão do Céu – 14ª DRP, para os devidos procedimentos legais.

