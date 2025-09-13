Identificado homem que morreu esfaqueado em plena luz do dia em avenida de Goiânia
Suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado e preso ainda em flagrante
Foi identificado o homem que morreu após ser esfaqueado em uma avenida no Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia, em plena luz do dia.
O crime aconteceu na tarde deste sábado (13). Hélio Rodrigues de Souza tinha 51 anos.
Segundo testemunhas, ele teria sido atacado por um ambulante, sendo atingido na região abdominal. Depois disso, o suspeito fugiu.
A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas encontrou o homem já sem vida. Na sequência, empreendeu diligências para buscar o suposto autor do crime.
O suspeito foi encontrado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC).
O caso foi registrado como homicídio simples, mas a motivação e a dinâmica do ataque ainda devem ser apuradas pelas autoridades competentes.
