Identificado homem que morreu esfaqueado em plena luz do dia em avenida de Goiânia

Suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado e preso ainda em flagrante

Natália Sezil - 13 de setembro de 2025

Homem foi esfaqueado em avenida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Foi identificado o homem que morreu após ser esfaqueado em uma avenida no Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia, em plena luz do dia.

O crime aconteceu na tarde deste sábado (13). Hélio Rodrigues de Souza tinha 51 anos.

Segundo testemunhas, ele teria sido atacado por um ambulante, sendo atingido na região abdominal. Depois disso, o suspeito fugiu.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas encontrou o homem já sem vida. Na sequência, empreendeu diligências para buscar o suposto autor do crime.

O suspeito foi encontrado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC).

O caso foi registrado como homicídio simples, mas a motivação e a dinâmica do ataque ainda devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

