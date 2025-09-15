Volta do horário de verão no Brasil: os estados que podem aderir à medida, segundo o Governo Federal

Debate sobre retomada da prática ganhou força em meio ao risco de falta de energia e aumento na conta de luz

Pedro Ribeiro - 15 de setembro de 2025

Pôr do Sol no Eixo Monumental em Brasília. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A ideia do retorno do horário de verão voltou a ganhar força no Brasil em 2025. Depois de mais de cinco anos sem ser aplicado, o tema voltou ao centro das discussões do Governo Federal e do setor elétrico, que avaliam se a medida pode ajudar a aliviar o consumo de energia nos meses mais quentes do ano.

O assunto reapareceu no Plano de Operação Energética de 2025 (PEN 2025), elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O documento aponta risco de déficit de potência no sistema, principalmente nos horários de pico, quando cresce o uso de eletrodomésticos mais pesados, como o ar-condicionado.

Em julho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a afirmar que uma decisão deveria sair até setembro.

No entanto, até agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não se posicionou oficialmente sobre o tema.

Por que a volta do horário de verão está em debate

No passado, o objetivo principal era reduzir o gasto com iluminação elétrica, aproveitando melhor a luz do dia.

Hoje, os estudos consideram também a influência das chuvas nas hidrelétricas e a necessidade de integrar melhor fontes como solar e eólica, que já representam parte importante da matriz energética.

A pressão aumentou em meio às tarifas mais caras. Desde agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mantém a bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Esse é o valor mais alto previsto no sistema de bandeiras tarifárias e já pesa no bolso da população.

Quando começaria

Caso seja confirmada, a medida deve começar à 0h do primeiro domingo de novembro e terminar à 0h do terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte.

Apesar disso, especialistas lembram que o impacto direto na conta de luz pode ser menor do que no passado, já que hoje o consumo residencial é puxado principalmente pelos aparelhos de climatização, que seguem em alta justamente no fim da tarde e à noite.

Estados que podem aderir

Se o horário de verão voltar, os estados mais prováveis de aderir são os mesmos que já participavam até 2019:

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Distrito Federal

De acordo com o ONS, essas unidades da federação concentram maior impacto no consumo e são tradicionalmente incluídas na medida.