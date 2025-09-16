Arroz com pequi pode se tornar patrimônio cultural, gastronômico e imaterial de Goiás

Origem do prato remonta aos primeiros habitantes do Cerrado brasileiro

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Youtube)

Anteriormente alvo de críticas, conforme o site Taste Atlas, em setembro de 2024, o arroz com pequi pode até ter má fama — especialmente para os paladares estadunidenses — mas a combinação ainda permanece forte em Goiás e, inclusive, pode até virar lei.

Isso porque a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou, em primeira votação, um projeto de lei que reconhece o alimento como Patrimônio Cultural, Gastronômico e Imaterial Goiano.

De autoria do deputado Coronel Adailton (Solidariedade), a proposta recebeu 22 votos favoráveis e, agora, seguirá para uma segunda votação. Caso aprovada, será encaminhada ao governador Ronaldo Caiado (UB), que poderá sancionar ou vetar a medida.

Segundo o parlamentar, a origem do prato remonta aos primeiros habitantes do Cerrado brasileiro, principalmente os povos indígenas que habitavam a região.

“[…] Ao longo dos séculos, o arroz com pequi consolidou-se como um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia goiana, representando não só a abundância do Cerrado, mas também a identidade do povo goiano”, destacou.

