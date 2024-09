Arroz com pequi entra no ranking das piores comidas do Brasil

Amado por uns, odiado por outros. Por mais controverso que seja, uma coisa é certa: o arroz com pequi é um dos maiores clássicos da gastronomia goiana, inclusive conquistando paladares Brasil afora.

Contudo, uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que a fama do fruto não vai muito além do continente sul-americano. Conforme apontado pelo site TasteAtlas, pelo segundo ano consecutivo, o prato foi considerado uma das piores comidas do Brasil.

O ranking foi divulgado no dia 16 de setembro deste ano e classificou 37 alimentos brasileiros, na visão dos ‘gringos’. No entanto, diferente da edição anterior, desta vez, o pequi foi ainda mais massacrado, saindo da 3ª posição para a 2ª colocação.

Ao falar sobre o fruto goiano, a lista classificou a iguaria como “uma pequena fruta sazonal com forte sabor de queijo”. Apesar da posição, o pequi só ficou atrás do cuscuz paulista, que garantiu o 1º lugar entre as piores comidas do país.

No texto, os avaliadores descreveram a versão de São Paulo da receita como um “efeito visual incrível”, mas não agradou no sabor, proporcionando uma sensação oposta neste quesito.