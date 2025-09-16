Azul anuncia novas regras de marcação de assentos em voos

Medida divide opinião e gera interesse sobre quais tarifas sobreviverão sem encargos adicionais

Magno Oliver - 16 de setembro de 2025

(Foto: Edson Silva/Folhapress).

A Azul Linhas Aéreas anunciou em comunicado uma mudança significativa na sua política de marcação de assentos que entrará em vigor a partir de 15 de setembro de 2025.

Antes da nova mudança de política de funcionamento, os passageiros tinham direito a escolher um assento gratuitamente a partir de 48 horas antes do voo. Com a nova regulamentação, esse prazo caiu para apenas 24 horas antes da decolagem.

Quem desejar garantir um assento antes desse período de 24 horas deverá pagar uma taxa, cujo valor varia conforme a posição do assento no avião (janela, corredor, assento com espaço extra), a duração do voo (doméstico ou internacional) e o segmento tarifário.

Nos voos domésticos, os custos partem de cerca de R$ 49 para assentos regulares. Assentos com mais espaço ou melhores localizações podem chegar a R$ 115. Em voos internacionais, especialmente na classe econômica ou na categoria Economy Xtra, os preços podem ultrapassar R$ 500 para assentos premium ou com espaço maior.

As categorias Espaço Azul, Economy Xtra e Business continuam com marcação gratuita garantidas, independentemente do momento da reserva. Clientes com status Safira ou Diamante no programa Azul Fidelidade mantêm direito à marcação antecipada gratuita de assentos padrão em voos nacionais.

A companhia afirma que a nova regra ajudará a melhorar a gestão de ocupação das aeronaves e trazer mais previsibilidade à experiência de viagem, permitindo que a Azul tenha uma visão mais clara sobre quais assentos já estão garantidos antes da parte final do check-in.

Gol e Latam já adotam cobrança para marcação de assentos antecipada em praticamente todas as tarifas básicas, sem janela gratuita de 48 ou 24 horas em muitos casos. Azul ainda se destaca por oferecer pelo menos 24 horas gratuitas antes do voo.

A nova regra aproxima a Azul dos padrões internacionais de algumas companhias que cobram pela escolha de assento assim que o passageiro compra a passagem ou muito cedo em relação ao voo.

Para não arcar com custos extras, veja o que o consumidor pode fazer:

1. Realizar check-in online no prazo de até 24 horas antes do voo e escolher o assento gratuito disponível.

2. Optar por tarifas mais completas que incluam “marcação de assento antecipada” como benefício. Azul já possui tarifas classificadas que oferecem mais benefícios que a básica.

3. Manter ou alcançar status Safira ou Diamante no programa Azul Fidelidade. Esses níveis dão isenção da taxa para assentos padrão em muitos voos nacionais.

4. Viajar nas classes especiais (Business, Espaço Azul, Economy Xtra) quando possível, pois nelas a marcação antecipada permanece garantida e gratuita.

5. Verificar se cartões de crédito ou parcerias que têm vínculo com a Azul oferecem isenção da taxa como benefício. Alguns cartões ligados ao programa Fidelidade já oferecem vantagens consistentes.

