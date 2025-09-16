Primeiro carro esportivo da BYD que “pula e rebola” é flagrado em Goiás

Veículo vai de 0 a 100km/h em menos de 2,5 segundos, com potência de mais de 1300 cavalos e design que remete a clássicos como Ferraris e McLarens

Samuel Leão - 16 de setembro de 2025

Yangwang U9, modelo de luxo da BYD. (Foto: Divulgação/BYD)

O esportivo Yangwang U9, da BYD, modelo que se destaca pelo design futurista e pela capacidade de “rebolar e pular”, foi flagrado pela primeira vez circulando em Goiânia nesta semana.

Um registro publicado pela página Exclusivos Goiás mostra o veículo no condomínio Epic City Home e também dando uma voltinha pelas ruas da capital. Na garagem, ele aproveita para mostrar a ação de controle de carroceria (DiSus-X), movida por uma suspensão capaz de saltar e até girar no próprio eixo, em uma espécie de dança ou rebolado.

O veículo vai de 0 a 100km/h em menos de 2,5 segundos, com potência de mais de 1300 cavalos e design que remete a clássicos como Ferraris e McLarens. A Yangwang, que batiza o modelo, é uma subdivisão luxuosa da BYD.

Outro exemplar do U9 já havia dado as caras em São Paulo, no começo de 2025, entretanto utilizando uma placa verde, que sinaliza liberação temporária. Na época, ele foi utilizado para exposições privativas e testes de recepção.

Com dimensões que superam os “colegas” de categoria, ele tem 4,96 m de comprimento, 1,29 de altura, 2,02 de largura e 2,9m entre-eixos. Na balança, conta 2.475kg, grande parte em razão da pesada bateria Blade de 100 kWh.

Nas redes sociais, ventila-se a possibilidade do modelo flagrado ser o primeiro do país oficialmente em circulação. O U9 ainda não é vendido oficialmente no Brasil, de modo que para ter um exemplar é necessário importá-lo. O preço do veículo está cotado em 1,6 milhão de Reinminbi, que convertido resulta em cerca de R$ 1,3 milhão.