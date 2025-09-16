Prometendo fazer frente ao Assaí e Atacadão, nova rede de supermercado define cidades onde vai se instalar

Magno Oliver - 16 de setembro de 2025

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Brasil ganhará uma nova rede de supermercados competidora de peso no setor de atacarejo nos próximos anos prometendo bater de frente com grandes redes nacionais. O grupo russo Svetofor anunciou que trará sua bandeira com o nome comercial “Vantajoso” para o país, mirando diretamente o público que busca preços baixos e reposição rápida de produtos.

A empresa confirmou que as primeiras unidades serão abertas em cidades estratégicas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, reforçando a intenção de disputar espaço com redes como Assaí e Atacadão. O mix de produtos será composto por 80% de alimentos e o restante por itens de primeira necessidade.

Segundo a diretora regional da companhia, Karina Storozhenko, a meta inicial é ambiciosa. Nove lojas devem iniciar operação já em 2025, com a previsão de alcançar 50 unidades ao longo dos 3 primeiros anos. O primeiro endereço brasileiro está definido: a região de Campinas, no interior paulista, vai receber a inauguração que consagra a entrada da marca no mercado brasileiro. Ainda não foi divulgada a data do evento.

O “Vantajoso” aposta em um formato de vendas que combina preços promocionais permanentes e alto giro de mercadorias. Diferentemente do modelo high-low, que alterna ofertas, a rede manterá valores reduzidos de forma contínua. Cada loja terá cerca de 1.000 m², sem estoque interno: todos os produtos ficarão expostos diretamente no salão de vendas. Apenas 2% do processo logístico será terceirizado, no intuito de garantir rigoroso controle de custos.

Para sustentar a promessa de preços agressivos, o fornecimento virá, segundo Karina, direto dos fabricantes. A estratégia busca eliminar intermediários e reduzir o custo de transporte e logística. Ainda assim, a empresa considera trabalhar também com distribuidores locais, caso seja necessário.

Com câmaras frias e equipamentos de refrigeração, as unidades pretendem atender a diferentes públicos, de famílias brasileiras a pequenos comerciantes. O grupo russo acredita que esse modelo vai acelerar a aceitação da marca e provocar impacto imediato no mercado brasileiro, onde o consumo popular e a busca por economia continuam em alta.

