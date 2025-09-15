Para concorrer com Assaí e Atacadão, nova rede de supermercado chega ao Brasil e anuncia as primeiras unidades

Marca promete preços até 30% menores e aposta em modelo radical de economia para conquistar os brasileiros

Pedro Ribeiro - 15 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Atlantic Ambience/Pexels)

A disputa pelo bolso do consumidor brasileiro vai ficar ainda mais acirrada. Depois de dominar mercados da Europa e da Ásia, a rede russa Svetofor decidiu apostar no Brasil e chega com a marca Vantajoso, mirando diretamente nos gigantes do atacarejo, como Assaí e Atacadão.

O plano é ousado: abrir 50 lojas em três anos, começando por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A primeira unidade já tem endereço certo — será em Campinas (SP) — e outras nove devem inaugurar já em 2025.

Modelo enxuto para vender mais barato

Diferente dos supermercados tradicionais, o Vantajoso vai operar no chamado sistema de hard discount extremo, em que tudo é simplificado para cortar custos e repassar o desconto ao cliente.

Isso significa: lojas menores, sem padaria ou açougue no início, sortimento reduzido e foco quase total em alimentos e produtos básicos.

A promessa é clara: preços até 30% mais baixos que os praticados pelos concorrentes.

Segundo a diretora regional, Karina Storozhenko, a ideia é oferecer “preços promocionais permanentes”, sem depender de datas sazonais ou campanhas pontuais.

Pressão sobre os concorrentes

A chegada do Vantajoso deve chacoalhar o setor. Assaí e Atacadão, por exemplo, já operam com margens de lucro apertadas e podem ser obrigados a rever estratégias para não perder espaço.

Além disso, fornecedores também sentirão o impacto, já que a rede russa pretende negociar diretamente com fabricantes para reduzir custos logísticos.