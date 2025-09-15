Para concorrer com Assaí e Atacadão, nova rede de supermercado chega ao Brasil e anuncia as primeiras unidades
Marca promete preços até 30% menores e aposta em modelo radical de economia para conquistar os brasileiros
A disputa pelo bolso do consumidor brasileiro vai ficar ainda mais acirrada. Depois de dominar mercados da Europa e da Ásia, a rede russa Svetofor decidiu apostar no Brasil e chega com a marca Vantajoso, mirando diretamente nos gigantes do atacarejo, como Assaí e Atacadão.
O plano é ousado: abrir 50 lojas em três anos, começando por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A primeira unidade já tem endereço certo — será em Campinas (SP) — e outras nove devem inaugurar já em 2025.
Modelo enxuto para vender mais barato
Diferente dos supermercados tradicionais, o Vantajoso vai operar no chamado sistema de hard discount extremo, em que tudo é simplificado para cortar custos e repassar o desconto ao cliente.
Isso significa: lojas menores, sem padaria ou açougue no início, sortimento reduzido e foco quase total em alimentos e produtos básicos.
A promessa é clara: preços até 30% mais baixos que os praticados pelos concorrentes.
Segundo a diretora regional, Karina Storozhenko, a ideia é oferecer “preços promocionais permanentes”, sem depender de datas sazonais ou campanhas pontuais.
Pressão sobre os concorrentes
A chegada do Vantajoso deve chacoalhar o setor. Assaí e Atacadão, por exemplo, já operam com margens de lucro apertadas e podem ser obrigados a rever estratégias para não perder espaço.
Além disso, fornecedores também sentirão o impacto, já que a rede russa pretende negociar diretamente com fabricantes para reduzir custos logísticos.