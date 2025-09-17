99 Food já opera em Aparecida de Goiânia, mas ainda não tem data para chegar em Anápolis

Restaurantes da cidade podem se cadastrar na plataforma desde maio, mas serviço de delivery segue sem previsão de início

Danilo Boaventura - 17 de setembro de 2025

Entregador da 99Food em deslocamento em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Quase cinco meses após a 99 Food abrir o cadastro para restaurantes em Anápolis, o serviço de delivery de comida da gigante chinesa continua sem operar na cidade, gerando uma crescente expectativa entre comerciantes e consumidores.

Em maio, a plataforma anunciou a expansão para o município, juntamente com Goiânia, prometendo isenção de taxas por 24 meses para os estabelecimentos que se cadastrassem, mas, até o momento, os anapolinos seguem sem acesso à nova opção de entrega.

A demora para o início das operações em Anápolis contrasta com a rápida expansão da 99 Food na região metropolitana da capital.

Vale lembrar que Goiânia foi uma das primeiras cidades do Brasil a receber o serviço, que já está consolidado.

Em um movimento mais recente, no final de agosto, a plataforma começou a operar em Aparecida de Goiânia, acirrando a concorrência no mercado de delivery local e deixando Anápolis em uma posição de espera, apesar da proximidade e do potencial econômico.

O cenário se torna ainda mais curioso diante dos recentes anúncios de investimento da 99, que prometeu injetar R$ 2 bilhões para acelerar a expansão da 99 Food para 20 cidades brasileiras até o início de 2026.

Enquanto a empresa demonstra força para competir em grandes centros, a ausência em um mercado estratégico como Anápolis, mesmo com a captação de restaurantes em andamento, levanta questionamentos sobre os critérios e o cronograma de expansão da companhia no estado.

