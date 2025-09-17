Curso de especialização gratuito no IFG está com inscrições abertas

Interessados têm até 21 de setembro para se inscrever

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Curso de especialização gratuito no IFG está com inscrições abertas
(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu inscrições para 13 vagas remanescentes do curso de pós-graduação lato sensu em Matemática, ofertado gratuitamente no Câmpus Goiânia.

O prazo segue até 21 de setembro e todo o processo deve ser feito na página Estude no IFG, na seção Pós-Graduação – Seleções em Andamento, clicando em: Pós-Graduação Lato Sensu – Vagas Remanescentes – Especialização em Matemática – 2025/2 – Câmpus Goiânia.

O curso tem duração de três semestres, totalizando 450 horas, e será ministrado de forma presencial, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 13h às 18h. Os aprovados receberão, ao final, o título de especialista em Matemática.

Quem pode participar

Podem concorrer graduados em áreas das Ciências Exatas e da Terra — como Matemática, Física, Química, Computação e Geociências — além de profissionais de Engenharia.

A inscrição é gratuita e exige o envio de documentos como:

  • diploma ou declaração de conclusão de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC),
  • histórico escolar,
  • currículo Lattes atualizado,
  • CPF,
  • documento oficial com foto.

Processo seletivo

A seleção será realizada em duas etapas:

Leia também

  • análise documental,
  • sorteio eletrônico.

Caso haja menos candidatos do que vagas disponíveis, todos os inscritos homologados serão automaticamente aprovados.

Datas importantes

  • 22 de setembro – homologação das inscrições
  • 25 de setembro – sorteio e resultado parcial
  • 29 de setembro – divulgação do resultado final
  • 1º a 3 de outubro – matrículas presenciais na Secretaria de Pós-Graduação do Câmpus Goiânia

Para mais informações, consulte o edital.

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias