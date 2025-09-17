Curso de especialização gratuito no IFG está com inscrições abertas

Interessados têm até 21 de setembro para se inscrever

Isabella Valverde - 17 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu inscrições para 13 vagas remanescentes do curso de pós-graduação lato sensu em Matemática, ofertado gratuitamente no Câmpus Goiânia.

O prazo segue até 21 de setembro e todo o processo deve ser feito na página Estude no IFG, na seção Pós-Graduação – Seleções em Andamento, clicando em: Pós-Graduação Lato Sensu – Vagas Remanescentes – Especialização em Matemática – 2025/2 – Câmpus Goiânia.

O curso tem duração de três semestres, totalizando 450 horas, e será ministrado de forma presencial, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 13h às 18h. Os aprovados receberão, ao final, o título de especialista em Matemática.

Quem pode participar

Podem concorrer graduados em áreas das Ciências Exatas e da Terra — como Matemática, Física, Química, Computação e Geociências — além de profissionais de Engenharia.

A inscrição é gratuita e exige o envio de documentos como:

diploma ou declaração de conclusão de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC),

histórico escolar,

currículo Lattes atualizado,

CPF,

documento oficial com foto.

Processo seletivo

A seleção será realizada em duas etapas:

análise documental,

sorteio eletrônico.

Caso haja menos candidatos do que vagas disponíveis, todos os inscritos homologados serão automaticamente aprovados.

Datas importantes

22 de setembro – homologação das inscrições

25 de setembro – sorteio e resultado parcial

29 de setembro – divulgação do resultado final

1º a 3 de outubro – matrículas presenciais na Secretaria de Pós-Graduação do Câmpus Goiânia

Para mais informações, consulte o edital.