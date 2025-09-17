Estudantes goianos criam parada de ônibus sustentável, com direito a placa solar e carregador de celular

Projeto contou com apoio de cerca de 40 alunos e visa fomentar ações transformadoras no ambiente escolar

Gabriella Pinheiro - 17 de setembro de 2025

Imagem mostra estudantes do ensino fundamental e médio da CPEMG, em Formosa, no ponto de ônibus sustentável. (Foto: Arquivo Pessoal)

O que começou como um desafio foi capaz de suprir uma demanda antiga dos estudantes do ensino fundamental e médio do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CPEMG) Domingos de Oliveira, em Formosa. Em menos de 30 dias, alunos conseguiram criar e implementar uma parada de ônibus sustentável, equipada com placas solares, pontos de carregamento, biblioteca e até jardim.

Desenvolvido pela docente e orientadora Márcia Gois, juntamente com outros professores da instituição, o projeto contou com o apoio de cerca de 40 alunos, com idades entre 12 e 16 anos, e integrou a etapa regional do Estudantes de Atitude — uma competição gamificada promovida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que visa fomentar ações transformadoras no ambiente escolar.

Ao Portal 6, a professora relatou que a ideia surgiu após os alunos identificarem a necessidade de um ponto de apoio para abrigar não apenas os adolescentes que aguardam a chegada dos pais sob o sol forte, mas também trabalhadores de empresas próximas — já que não havia nenhuma estrutura similar na região.

Segundo ela, ao longo do mês de setembro, os participantes arrecadaram latinhas (como forma de levantar recursos), organizaram rifas e receberam doações da comunidade para adquirir os materiais necessários à construção do ponto de ônibus.

Espaço físico

A estrutura consiste em um pergolado de madeira, equipado com placas solares no teto, pontos de carregamento para celulares e bicicletas elétricas, além de uma mini biblioteca. O espaço também conta com uma área de jardinagem, localizada próxima à base onde está instalada a placa solar.

“Para nós, professores, esse tipo de projeto exige trabalhar o protagonismo nos nossos alunos, fazendo com que eles criem algo relevante para a sociedade. […] A melhoria tem que começar a partir da escola, e a sustentabilidade é a palavra da vez. O futuro deles precisa ser construído com consciência sustentável”, explica Márcia.

De acordo com a professora, o projeto foi entregue na última sexta-feira (12). Agora, a equipe aguarda o resultado da fase regional – que sairá no dia 9 de outubro – para saber se está classificada para disputar a etapa estadual, que segue até 30 de novembro.

