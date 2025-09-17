Função inédita da Uber é diferente da usada pela 99 e inDrive

“Não pegue fila” serve como leilão para algoritmo da Uber realmente colocar usuário como prioridade

Danilo Boaventura - 17 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A recente e inédita funcionalidade da Uber que permite aos usuários de Anápolis dar um “lance” para agilizar suas corridas, embora pareça uma forma de negociação, opera de maneira fundamentalmente distinta dos modelos já consolidados pela 99 e pela inDrive.

Enquanto os concorrentes focam na negociação direta do valor total da viagem entre passageiro e motorista, a nova ferramenta da Uber se assemelha mais a um leilão pela atenção do algoritmo, onde o usuário paga a mais para ser priorizado pelo sistema de distribuição de chamados.

O modelo popularizado pela inDrive, e posteriormente adotado pela 99 com a função “Negocia”, baseia-se na livre negociação entre as duas pontas do serviço.

Nesses aplicativos, o passageiro sugere um valor que considera justo pela corrida, e os motoristas têm a autonomia para aceitar, recusar ou fazer uma contraproposta. Essa dinâmica estabelece um diálogo direto para definir o custo final da viagem, dando poder de barganha a ambas as partes e tirando do algoritmo a decisão sobre o preço.

Em contrapartida, a nova aposta da Uber em Anápolis, chamada “Não pegue filas”, não altera o valor-base da corrida, mas cria um leilão para a prioridade.

O “lance” do usuário é um pagamento extra direcionado ao sistema da Uber para que ele, de fato, o coloque na frente da fila, aumentando as chances de um motorista aceitar o chamado mais rapidamente.

Portanto, não se trata de uma negociação com o motorista, mas de uma disputa para ver quem paga mais para ter a preferência do algoritmo, uma diferença sutil, mas crucial, na concepção da ferramenta.

