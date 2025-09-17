Quanto está custando um grama de ouro hoje no Brasil, segundo a cotação
Vamos analisar os valores, entender por que o preço muda tanto e descobrir se esse é um bom momento para investir
O valor de um grama de ouro é uma das informações mais buscadas por quem acompanha o mercado financeiro ou pensa em investir em metais preciosos.
Saber quanto custa o ouro não é apenas uma questão de curiosidade.
Para muita gente, acompanhar essa cotação significa ter mais segurança na hora de investir ou vender.
Vamos analisar os valores, entender por que o preço muda tanto e descobrir se esse é um bom momento para investir.
Quanto está custando um grama de ouro hoje no Brasil, segundo a cotação
Hoje, dia 16 de setembro, a cotação do ouro no Brasil mostra que o preço do grama de ouro 24 quilates está em torno de R$ 632,45.
Esse número reflete a atualização diária do mercado e ajuda investidores e curiosos a entenderem o cenário econômico atual.
Preço do ouro por grama no Brasil
A tabela abaixo mostra o valor aproximado de acordo com a pureza do metal:
-
24K (100% ouro): R$ 632,45
-
22K: R$ 574,90
-
18K: R$ 469,70
-
14K: R$ 365,30
-
10K: R$ 260,95
Leia também
- Rio da Amazônia chega a incríveis 100 graus e surpreende pesquisadores
- Este nome foi eleito um dos mais bonitos do mundo e todos conhecem alguém com ele
- Azul anuncia novas regras de marcação de assentos em voos
- Prometendo fazer frente ao Assaí e Atacadão, nova rede de supermercado define cidades onde vai se instalar
Perceba que a pureza faz diferença no preço final. Por isso, quem acompanha o grama de ouro deve sempre verificar o tipo de quilate antes de comprar ou vender.
Por que o preço do ouro muda?
O ouro é um ativo global e seu valor depende de vários fatores. Entre os principais estão:
-
Economia mundial: em tempos de instabilidade, o ouro costuma subir porque é visto como porto seguro.
-
Inflação: quando os preços sobem em geral, o ouro também tende a valorizar, servindo como proteção contra perdas.
-
Taxas de juros: quando caem, a procura por ouro aumenta, já que investimentos tradicionais perdem atratividade.
-
Eventos geopolíticos: crises internacionais ou tensões entre países podem elevar a cotação do ouro.
Esses elementos ajudam a explicar por que a cotação do grama de ouro pode mudar de um dia para o outro.
Como investir em ouro com segurança
Se você pensa em investir, é importante ter alguns cuidados. Sempre compre de instituições confiáveis e certificadas. Verifique a cotação atual — que hoje está em R$ 632,45 por grama de ouro 24K — e desconfie de preços muito acima do mercado.
Outra dica é considerar o ouro não apenas como um investimento isolado, mas como parte de uma carteira diversificada. Isso ajuda a reduzir riscos e proteger seu patrimônio em diferentes cenários.
Curiosidades sobre o mercado de ouro
O Brasil tem reservas de ouro, mas não está entre os maiores produtores do mundo. Ainda assim, participa ativamente do comércio global, exportando e importando o metal precioso. Além disso, o ouro é usado não só como investimento, mas também em joias, eletrônicos e até na medicina, o que mantém sua demanda sempre em alta.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!