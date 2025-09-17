Quanto está custando um grama de ouro hoje no Brasil, segundo a cotação

Pedro Ribeiro - 17 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

O valor de um grama de ouro é uma das informações mais buscadas por quem acompanha o mercado financeiro ou pensa em investir em metais preciosos.

Saber quanto custa o ouro não é apenas uma questão de curiosidade.

Para muita gente, acompanhar essa cotação significa ter mais segurança na hora de investir ou vender.

Vamos analisar os valores, entender por que o preço muda tanto e descobrir se esse é um bom momento para investir.

Quanto está custando um grama de ouro hoje no Brasil, segundo a cotação

Hoje, dia 16 de setembro, a cotação do ouro no Brasil mostra que o preço do grama de ouro 24 quilates está em torno de R$ 632,45.

Esse número reflete a atualização diária do mercado e ajuda investidores e curiosos a entenderem o cenário econômico atual.

Preço do ouro por grama no Brasil

A tabela abaixo mostra o valor aproximado de acordo com a pureza do metal:

Perceba que a pureza faz diferença no preço final. Por isso, quem acompanha o grama de ouro deve sempre verificar o tipo de quilate antes de comprar ou vender.

Por que o preço do ouro muda?

O ouro é um ativo global e seu valor depende de vários fatores. Entre os principais estão:

Economia mundial: em tempos de instabilidade, o ouro costuma subir porque é visto como porto seguro.

Inflação: quando os preços sobem em geral, o ouro também tende a valorizar, servindo como proteção contra perdas.

Taxas de juros: quando caem, a procura por ouro aumenta, já que investimentos tradicionais perdem atratividade.

Eventos geopolíticos: crises internacionais ou tensões entre países podem elevar a cotação do ouro.

Esses elementos ajudam a explicar por que a cotação do grama de ouro pode mudar de um dia para o outro.

Como investir em ouro com segurança

Se você pensa em investir, é importante ter alguns cuidados. Sempre compre de instituições confiáveis e certificadas. Verifique a cotação atual — que hoje está em R$ 632,45 por grama de ouro 24K — e desconfie de preços muito acima do mercado.

Outra dica é considerar o ouro não apenas como um investimento isolado, mas como parte de uma carteira diversificada. Isso ajuda a reduzir riscos e proteger seu patrimônio em diferentes cenários.

Curiosidades sobre o mercado de ouro

O Brasil tem reservas de ouro, mas não está entre os maiores produtores do mundo. Ainda assim, participa ativamente do comércio global, exportando e importando o metal precioso. Além disso, o ouro é usado não só como investimento, mas também em joias, eletrônicos e até na medicina, o que mantém sua demanda sempre em alta.

