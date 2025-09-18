Major Vitor Hugo deve ser candidato ao Senado na chapa de Daniel com inelegibilidade de Gayer

Fato é que o parlamentar enfrenta problemas na Justiça, e isso gera esperanças para o vereador Major Vitor Hugo (PL), que sonha em ser candidato ao Senado na chapa de Daniel Vilela (MDB) ao Governo de Goiás.
Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.
Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.