Major Vitor Hugo deve ser candidato ao Senado na chapa de Daniel com inelegibilidade de Gayer

Danilo Boaventura - 18 de setembro de 2025

Gayer e Major Vitor Hugo. (Foto: Mário Agra / Câmara dos Deputados/Sérgio Rocha/Alego)

Nos bastidores da política, a aposta mais alta é que Gustavo Gayer (PL) não será candidato a nada em 2026 porque estará inelegível.

Alguns, mais audaciosos, estimam que o atual deputado federal ainda estará preso.

Fato é que o parlamentar enfrenta problemas na Justiça, e isso gera esperanças para o vereador Major Vitor Hugo (PL), que sonha em ser candidato ao Senado na chapa de Daniel Vilela (MDB) ao Governo de Goiás.

