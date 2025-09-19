A ave noturna que era considerada extinta e acabou de ressurgir na Austrália

Redescoberta inesperada anima ambientalistas e reforça importância de preservação de ecossistemas frágeis

Magno Oliver - 19 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Mundo Animal)

Durante mais de um século, o papagaio-noturno (Pezoporus occidentalis) parecia ter desaparecido da paisagem australiana e cientistas ligaram o alerta.

Desde o fim do século 19, registros confiáveis de localização da espécie praticamente sumiram, restando apenas raros exemplares mortos encontrados em Queensland. Para muitos especialistas, a extinção era quase certa, até que o inesperado veio.

Tudo mudou em 2013, quando o naturalista John Young identificou uma pequena população escondida no sudoeste de Queensland.

A descoberta reacendeu o interesse científico por essa ave verde e amarela, conhecida por seus hábitos noturnos e por um canto que mistura assobios, coaxos e sons parecidos com sinos.

Foi quando entre 2018 e 2023, uma equipe formada por guardas florestais indígenas e cientistas percorreu o território de Ngururrpa, na Austrália Ocidental, em busca de novas pistas.

O grupo combinou saberes tradicionais, imagens de satélite, mapas geológicos e dados históricos de incêndios para definir os locais de monitoramento. Gravadores de som foram instalados para detectar o chamado singular do papagaio-noturno.

Os resultados surpreenderam: de 31 pontos analisados, 17 revelaram a presença da ave, e dez serviam como poleiros noturnos para a espécie.

Estima-se que entre 40 a 50 indivíduos vivam hoje na região, formando a maior população conhecida no planeta. Essa área desértica, antes ignorada, tornou-se peça-chave para a conservação da espécie e a busca por salvar o papagaio da extinção.

Agora, o programa de monitoramento de Ngururrpa busca garantir o futuro da ave. Guardas florestais indígenas planejam criar um centro de pesquisa local, equipado com câmeras, gravadores de som e kits de coleta de DNA.

A meta é unir tecnologia moderna ao conhecimento tradicional para compreender melhor os hábitos do papagaio-noturno e proteger definitivamente esse símbolo de resistência da fauna australiana.

