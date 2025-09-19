Conheça Victtor Hugo Maia, o ator anapolino que vai estrear na nova novela da Globo

Victtor Hugo Maia, de 26 anos, é mais precisamente do Recanto do Sol, e concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal 6

Danilo Boaventura - 19 de setembro de 2025

Victtor Hugo Maia, ator anapolino que vai estrear na nova novela da Globo. (Foto: Divulgação)

Coração Acelerado, nova novela das 19h na Globo com cenas ambientadas em Goiás, que deve estrear em 2026, terá entre os escalados para o elenco um jovem anapolino, que irá debutar no horário nobre da televisão brasileira.

Victtor Hugo Maia, de 26 anos, é mais precisamente do Recanto do Sol, e concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal 6, contando um pouco da sua trajetória, das expectativas e ainda dando um gostinho do que os espectadores podem esperar da novela.

“Comecei o teatro na Escola Municipal de Teatro de Anápolis, ainda na adolescência. Depois de estrear minha primeira peça, não tive dúvidas de que era isso que queria para a minha vida. Em 2016, após concluir o ensino médio no Colégio Polivalente, me candidatei a uma vaga em Teatro – Licenciatura na UFG”, revelou.

Após cursar um ano e meio na Federal, em Goiânia, surgiu uma oportunidade para ele ir viver no Rio de Janeiro, principal ambiente artístico do país.

“Em 2018, segui para o Rio na cara e na coragem. Não tinha garantia de nada, apenas a esperança de cavar oportunidades em outro estado. Nos primeiros seis meses, trabalhei como atendente de fast food e, depois, consegui uma vaga na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), onde me formei em 2021”, complementou.

Ele atuou em dois coletivos de teatro durante esse período, mantendo-se ativo enquanto realizava o curso na CAL, realizando algumas peças e também participando da companhia de teatro Pneuma, de Anápolis. Apesar dos esforços feitos para se manter ativo, ele percebeu o quanto a carreira de ator é desafiadora.

“Há uma grande quantidade de artistas em formação desempregados, pois a demanda de trabalho não comporta o número de profissionais. Assim, precisamos encontrar outros meios de sobreviver, e a arte, em alguns momentos, acaba virando um hobby que nem sempre conseguimos realizar. Nesses set e anos no Rio de Janeiro, trabalhei no que aparecia para conseguir continuar no teatro: atendente de fast food, bartender, panfleteiro, vendedor, motorista de aplicativo”, desabafou.

No último ano, ele dedicou seu tempo à carreira de videomaker, se afastando temporariamente dos palcos, mas, ao descobrir a produção de uma novela ambientada em Goiás, resolveu tentar voltar à ativa e sentiu em si a chama da arte se aquecer.

“Em junho, finalmente consegui participar dos testes, e em agosto, recebi a resposta positiva. Ainda estou processando essa aprovação. Não posso dar muitos detalhes sobre o personagem, até porque a produção não libera muitas informações antes da preparação de elenco de cada núcleo. O que posso adiantar é que ele fará parte de um dos núcleos cômicos”, revelou, empolgado com a oportunidade.

Victtor Hugo contou ter feito uma participação no filme Minha Irmã e Eu, contracenando com Tatá Werneck, e também na série Pico dos Martins, da Globoplay, que trata do caso Marco Aurélio, um desaparecido durante um piquete em São Paulo. Na série, ele faz o papel de João, um dos suspeitos.

Agora, o anapolino apaixonado pelo teatro se prepara para voltar à sua terra natal. Cenas serão gravadas na Chapada dos Veadeiros, Pirenópolis e Pires do Rio, prometendo muitos panoramas charmosos da realidade vivenciada diariamente pelos goianos.