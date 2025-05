O que já se sabe sobre “novela sertaneja” que a Globo gravará em Goiânia

Para dar maior autenticidade a obra, autoras realizaram pesquisas com grandes nomes no maio artístico, como a dupla Maiara e Maraisa

Davi Galvão - 26 de maio de 2025

Isadora Cruz, Gabz e Lázaro Ramos já estão confirmados no elenco da novela. (Foto: Redes Sociais/Tv Globo)

Chegou, de vez, a hora do sertanejo! A TV Globo prepara para 12 de janeiro de 2026 a estreia da novela Coração Acelerado, próxima trama das 19h que substituirá Dona de Mim.

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo, a produção será ambientada na fictícia cidade de Bom Retorno, nos arredores de Goiânia, e terá como pano de fundo o universo sertanejo.

A história gira em torno de duas jovens de origens distintas que se conhecem e formam uma dupla musical de sucesso, batizada de “As Donas da Voz”.

Uma delas é Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Compositora e cantora determinada, Agrado enfrenta o machismo do mercado musical enquanto busca realizar o sonho de cantar para multidões.

Ao lado dela está Eduarda, vivida por Gabz, uma jovem talentosa que foi abandonada pela mãe e encontra na música uma forma de superação.

Além das protagonistas, o elenco conta com Leandra Leal no papel de Zilá, uma influente empresária do ramo de moda country e antagonista da trama. Também presente, Isabelle Drummond interpretará Naiane, filha de Zilá e influenciadora digital obcecada por um famoso cantor sertanejo.

Outro nome de peso que fará parte do projeto é Lázaro Ramos, que dará vida a Ronei Soares, empresário musical que apoia a ascensão da dupla protagonista.

As gravações estão previstas para começar em outubro de 2025, com locações em Goiânia e em cidades do interior de Goiás.

As autoras realizaram pesquisas com nomes da música sertaneja, como a dupla Maiara e Maraisa, e profissionais da indústria fonográfica, com o objetivo de dar autenticidade à narrativa.

