Estudante de medicina que ostentava no TikTok sofre nova derrota na Justiça

Caso de Gabriella tornou-se público em julho, após o Portal 6 revelar com exclusividade que o juiz Gabriel Lisboa descobriu através do TikTok o padrão de vida luxuoso da estudante

Danilo Boaventura - 19 de setembro de 2025

Gabriella Andrade Viegas de Arruda, bolsista 100% do programa Graduação, da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Captura/ TikTok)

A estudante de medicina Gabriella Andrade Viegas de Arruda sofreu uma nova derrota na Justiça em sua tentativa de manter os detalhes de seu caso em sigilo.

A 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) extinguiu, sem resolução de mérito, um mandado de segurança impetrado pela jovem.

A decisão, proferida pelo juiz substituto Roberto Neiva Borges, considerou que o pedido de segredo de justiça perdeu o objeto, uma vez que uma sentença definitiva já havia sido proferida no processo principal em 3 de setembro, na qual os pedidos da autora foram julgados parcialmente procedentes, mas mantendo a publicidade do caso.

O caso de Gabriella tornou-se público em julho, após o Portal 6 revelar com exclusividade que o juiz Gabriel Lisboa, da Vara da Fazenda Pública Municipal de Anápolis, descobriu através do TikTok o padrão de vida luxuoso da estudante, que se declarava pobre para manter uma bolsa de 100% do programa GraduAção, da Prefeitura de Anápolis.

Enquanto alegava ter uma renda familiar de três salários mínimos, a jovem ostentava viagens internacionais e um Apple Watch nas redes sociais.

A investigação do magistrado apontou que os pais e o avô de Gabriella são empresários, o que contradiz a alegação de hipossuficiência.

A nova decisão judicial se soma ao histórico do caso, que expôs uma suposta fraude no programa de bolsas e gerou grande repercussão nacional.

