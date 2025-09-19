Nota Zero para os deputados e deputadas federais por Goiás que votaram a favor da PEC da Blindagem

Proposta pretende facultar ao Congresso o poder de definir o andamento de processos contra legisladores e presidentes de partido

Danilo Boaventura - 19 de setembro de 2025

Plenário da Câmara dos Deputados. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

Nota Zero

Para os deputados e deputadas federais por Goiás que votaram a favor da chamada PEC da Blindagem.

