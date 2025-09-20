Crianças e adolescentes de Anápolis terão aulas gratuitas de karatê, jiu-jitsu, capoeira e taekwondo com material incluso
Aulas estão previstas para ocorrer de segunda a sexta-feira, em horários alternados, e devem contemplar cerca de 600 alunos.
Aulas gratuitas de artes marciais serão oferecidas em Anápolis por meio do projeto Construindo Campeões, fruto de um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Esportes e o Governo de Goiás.
A iniciativa vai atender crianças e adolescente, principalmente em situação de vulnerabilidade.
O lançamento da primeira fase ocorrerá em breve e estão confirmadas modalidades como karatê, jiu-jitsu, capoeira e taekwondo.
Todo o material necessário — incluindo kimonos, luvas, capacetes, protetores bucais e tatames — será fornecido pelo Poder Público, garantindo segurança e acesso igualitário aos participantes.
As aulas estão previstas para ocorrer de segunda a sexta-feira, em horários alternados, e devem contemplar cerca de 600 alunos. As turmas serão organizadas conforme a modalidade escolhida e a faixa etária dos inscritos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, além de incentivar a prática das artes marciais, o projeto contribui para a saúde física e mental, impactando diretamente a qualidade de vida dos participantes.
Uma vez por mês também será realizado o “Sábado Esportivo”, com festivais, apresentações e competições internas abertas à comunidade. As inscrições serão abertas em breve e divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Anápolis.
