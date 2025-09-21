Cantora anapolina Sarah Urzedo vem se destacando no cenário musical com novo EP

Faixas da obra já somam mais de 7 mil streams no Spotify e tem movimentado plataformas digitais

Gabriella Pinheiro - 21 de setembro de 2025

Imagem mostra cantora Sarah Urzedo. (Foto: Divulgação)

Natural de Anápolis, a cantora Sarah Urzedo vem se destacando no cenário musical. Nesta semana, a artista deu um novo passo com a estreia do novo EP Vestígio.

A produção — assinada pela ELive Produtora — tem movimentado as plataformas digitais com o lançamento seriado das quatro canções que integram a obra. Para se ter uma ideia, só as faixas “Insegurança”, “A Gente Junto”, “Novos Horizontes” e “Meu Engano” já somam mais de 7 mil streams no Spotify.

Para comemorar essa nova etapa, a artista realizou uma audição especial no Cine Sibasolly, destinada a músicos e à imprensa, neste sábado (20). Além disso, marcou uma apresentação aberta ao público no Teatro Municipal, agendada para o dia 4 de outubro, às 19h.

Apesar do destaque recente, a paixão pela música é antiga na vida da cantora. Em entrevista à Revista Interagi, ela conta que tudo começou quando demonstrou interesse em aprender a tocar violão — o que levou seu pai a presenteá-la com o instrumento.

“A música começou na minha vida através da minha paixão que eu tinha por violão quando era pequena. Meu pai, vendo meu interesse, me deu um, e comecei a fazer minhas primeiras notas aos 7 anos. Descobri que cantava um pouco depois. Quando tinha 10 anos, me apresentei pela primeira vez em um show de talentos da minha escola e amei aquilo. Desde então, me dediquei cada vez mais, entrei na escola de música de Anápolis e fui me aprimorando até começar a levar a música como profissão, participando de festivais e fazendo meus primeiros trabalhos”, revela.

Ao ser questionada, a artista afirmou que planeja expandir sua carreira para outras regiões do Brasil e que está vivendo um momento marcante.

“Eu sonhei por anos em me lançar como artista autoral, e finalmente está acontecendo. Estou me sentindo muito feliz e realizada, porque foram anos e anos de muito trabalho para conseguir chegar onde estou hoje. Principalmente porque vim de uma família simples, sempre ralando muito para conquistar as coisas. Então, este momento é o mais marcante, com certeza”, diz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Anápolis.