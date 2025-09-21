Lista coloca 27 empresas de Goiás entre as mil maiores do país, incluindo Teuto e Saneago; veja todas

Aspectos como receita líquida, lucro, rentabilidade e nível de endividamento foram avaliados

21 de setembro de 2025

Imagem aérea do Daia, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

No universo empresarial do Brasil, a presença de Goiás se destacou de forma robusta como divulgado pelo Ranking Valor 1000, um dos mais prestigiados anuários de negócios do país.

Os dados mostram que 27 empresas goianas conquistaram espaço entre as mil maiores do país. Confira a lista completa ao final da matéria.

O levantamento, conduzido anualmente pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), se tornou uma referência para avaliar o desempenho e a saúde financeira das maiores companhias do país.

A metodologia empregada na pesquisa analisa uma série de indicadores financeiros e operacionais, como receita líquida, lucro, rentabilidade, crescimento da empresa e o nível de endividamento.

Essa análise aprofundada permite que o ranking ofereça um panorama completo sobre a eficiência da gestão e a sustentabilidade de longo prazo das companhias.

Entre os setores de maior destaque para o estado, restaram segmentos como o agronegócio, alimentos e bebidas, comércio varejista, farmacêuticas, bioenergia, química e petroquímica.

Confira a lista com as empresas goianas (posição em referência à colocação nacional)

127° – Comigo

135° – Grupo Saga

150° – Grupo Piracanjuba

190° – Caramuru Alimentos

277° – AgroGalaxy

291° – Grupo Cereal

318° – Saneago

320° – Araguaia

329° – Cerradinho

336° – SSA

353° – Ugás Combustíveis

425° – Friato

453° – Coty Brasil

456° – Mineração Maracá

469° – Binatural

482° – Fujioka

486° – Jalles Machado

550° – Kingspan Isoeste

572° – Suécia Veículos

579° – Boa Safra

722° – Laboratório Teuto

751° – Gav2 Empreendimentos

761° – Cristal Alimentos

773° – FGR

872° – Grupo Belcar

988° – Rio Quente Empreendimentos

995° – Vale do Verdão

