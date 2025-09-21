Lista coloca 27 empresas de Goiás entre as mil maiores do país, incluindo Teuto e Saneago; veja todas
Aspectos como receita líquida, lucro, rentabilidade e nível de endividamento foram avaliados
No universo empresarial do Brasil, a presença de Goiás se destacou de forma robusta como divulgado pelo Ranking Valor 1000, um dos mais prestigiados anuários de negócios do país.
Os dados mostram que 27 empresas goianas conquistaram espaço entre as mil maiores do país. Confira a lista completa ao final da matéria.
O levantamento, conduzido anualmente pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), se tornou uma referência para avaliar o desempenho e a saúde financeira das maiores companhias do país.
A metodologia empregada na pesquisa analisa uma série de indicadores financeiros e operacionais, como receita líquida, lucro, rentabilidade, crescimento da empresa e o nível de endividamento.
Essa análise aprofundada permite que o ranking ofereça um panorama completo sobre a eficiência da gestão e a sustentabilidade de longo prazo das companhias.
Entre os setores de maior destaque para o estado, restaram segmentos como o agronegócio, alimentos e bebidas, comércio varejista, farmacêuticas, bioenergia, química e petroquímica.
Confira a lista com as empresas goianas (posição em referência à colocação nacional)
- 127° – Comigo
- 135° – Grupo Saga
- 150° – Grupo Piracanjuba
- 190° – Caramuru Alimentos
- 277° – AgroGalaxy
- 291° – Grupo Cereal
- 318° – Saneago
- 320° – Araguaia
- 329° – Cerradinho
- 336° – SSA
- 353° – Ugás Combustíveis
- 425° – Friato
- 453° – Coty Brasil
- 456° – Mineração Maracá
- 469° – Binatural
- 482° – Fujioka
- 486° – Jalles Machado
- 550° – Kingspan Isoeste
- 572° – Suécia Veículos
- 579° – Boa Safra
- 722° – Laboratório Teuto
- 751° – Gav2 Empreendimentos
- 761° – Cristal Alimentos
- 773° – FGR
- 872° – Grupo Belcar
- 988° – Rio Quente Empreendimentos
- 995° – Vale do Verdão
