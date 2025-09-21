Receita Federal vai começar a notificar adultos que moram com os pais no Brasil
Medida passa a valer em 2026 e mira quem não declara contrato ou pagamento de aluguel
A partir de janeiro de 2026, a Receita Federal vai usar inteligência artificial para identificar adultos que moram em imóveis de terceiros — inclusive com os pais — sem contrato formal ou sem declarar pagamento de aluguel.
A medida foi oficializada pela Instrução Normativa 2.275/2025 e contará com o cruzamento de informações do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e Urbanos (Cinter).
O que muda
Com a integração de dados entre cartórios, prefeituras e Receita, será possível localizar tanto proprietários que não informam recebimento de aluguel quanto inquilinos que deixam de registrar a despesa no Imposto de Renda.
Outro impacto será no cálculo de tributos como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
Os valores venais dos imóveis passarão a ser atualizados com maior frequência e de forma mais próxima ao preço de mercado, o que pode deixar o imposto mais caro em várias cidades.
Mais impostos pela frente?
No caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), que incide sobre heranças e doações, a nova regra prevê cobrança progressiva: quanto maior o valor do bem, maior a alíquota a ser paga.
Especialistas alertam que a modernização pode aumentar a arrecadação, mas também vai pesar no bolso da população.
Alerta para quem mora de favor
Além de reforçar a fiscalização, a Receita poderá notificar já nos primeiros meses quem ocupa imóveis de familiares ou conhecidos sem contrato registrado.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) avalia que o sistema também vai padronizar informações e dar mais transparência ao planejamento urbano.
