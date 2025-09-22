Moradores de Anápolis ganham chance de zerar dívidas com Itaú, Bradesco, Santander, Claro e outras 26 empresas

Moradores de Anápolis com dívidas em aberto terão a oportunidade de negociar, com o intermédio do Procon municipal, pela quitação dos débitos em preços especiais a partir desta segunda-feira (22), através do programa Zera Dívida.

Os interessados em negociar propostas tem a opção de se dirigirem diretamente a sede do Procon, na esquina da Av. Belo Horizonte com a Estrela do Sul, na Vila Jussara, ou diretamente na Praça Dom Emanuel, no estande móvel do órgão.

Os atendimentos na sede seguem até o dia 31 de outubro, enquanto o serviço excepcional na praça vão até esta sexta-feira (26).

Dentre as empresas parceiras da iniciativa e que devem fornecer condições especiais, destacam-se Itaú, Bradesco, Santander, Claro, Equatorial, Saneago, UniEVNAGÉLICA e muitas outras.

Apesar disso, caso o consumidor esteja em débito com alguma companhia que não esteja na lista, a orientação é que ainda busque atendimento ao longo do mês para contar com o Procon na parceria.

Aos que tiverem interesse, basta levar documentos pessoais. O serviço de acompanhamento do órgão de defesa ao consumidor é gratuito.

